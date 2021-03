Vettel vijf plekken gridstraf na negeren dubbele gele vlaggen in kwalificatie

Het Grand Prix-weekend gaat van kwaad tot erger voor Sebastian Vettel. Waar de Aston Martin-coureur gister - deels door een gele vlag in de middelste sector - zijn AMR21 niet uit Q1 wist te slepen, krijgt de viervoudig wereldkampioen nu ook nog vijf plekken gridstraf.

Sebastian Vettel zou geen gehoor hebben gegeven aan dubbele gele vlaggen. Tijdens een (dubbele) gele vlag situatie moeten coureurs aantoonbaar van hun gas af - dit schijnt Vettel niet gedaan te hebben. Dit betekent dat hij de eerste race van het seizoen stijf achteraan begint.

Waar kan Sebastian Vettel finishen?

