Vettel wijzigt afstelling van zijn Aston Martin: "Die maken een enorm verschil"

Sebastian Vettel was boos en teleurgesteld na de kwalificatie dat hij door de gele vlaggen zijn snelle ronde niet kon rijden en hierdoor niet verder kwam dan de eerste kwalificatiesessie. Zijn eerste kwalificatie voor Aston Martin eindigde in mineur al merkt hij wel dat zijn wagen goed is.

De 33-jarige coureur zei tegenover Sky Italië: "Het is duidelijk teleurstellend, want ik denk dat de auto een stuk beter presteerde tijdens de kwalificatie. We hebben een aantal dingen veranderd en het leek erop dat ze een enorm verschil zouden maken, maar dat hebben we niet kunnen bewijzen. Het blijft dus een geheim tot de race van start gaat."

"Tot nu toe zijn we het hele weekend niet erg snel geweest, dus het zal moeilijk worden, maar we zullen zeker enkele plaatsen kunnen winnen."

Een positief punt voor Vettel was dat zijn teamgenoot Lance Stroll doorkwam naar Q3 en vanaf P10 zal starten, wat suggereert dat de vrees dat Aston Martin ver terug is gevallen ten opzichte van vorig jaar misschien misplaatst is.