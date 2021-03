Leclerc blij met belangrijke stap Ferrari: "Sterkere auto en meer vermogen in de motor"

Ferrari is sterk begonnen aan het seizoen 2021. Het Italiaanse team kende afgelopen jaar sportief een zeer zwaar jaar en hoopte dit jaar weer sterker terug te kunnen keren richting de top. Het wereldberoemde merk is verdwenen uit de top en zeker nog niet terug op het podium maar heeft een flinke stap gemaakt.

De vierde kwalificatiepositie van Charles Leclerc bevestigt dat en de Monegask denkt wel te weten waar dat door komt. Hij is blij met de stappen die zijn team heeft gezet afgelopen winter.

Leclerc vertelde onder andere aan GPToday.net: "Ik denk dat we dit jaar een veel sterkere auto hebben dan vorig jaar. De auto is beter om mee te rijden, het stuurt makkelijker dan vorig jaar. We hebben ook meer vermogen in de motor. Het voelt alsof we een belangrijke stap hebben gezet."

"Ik denk dat we tevreden moeten zijn met het werk dat we hebben gedaan van vorig jaar tot dit jaar. Het is pas de eerste kwalificatie, dus we moeten onze voeten op de grond houden, maar het ziet er veelbelovend uit."