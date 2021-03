Sainz over Ferrari-debuut: "Ik heb mezelf altijd al in dit team ingebeeld"

Carlos Sainz Jr. zal voor het 2021 Formule 1-seizoen uitkomen voor het team van Ferrari. Hij zal daar rijden naast Charles Leclerc er vervangt Sebastian Vettel, die zelf naar Aston Martin is gegaan. Het is voor het eerst in Sainz zijn carrière dat hij voor een 'top team' uitkomt, maar hij heeft zichzelf altijd al in dat team ingebeeld, zo vertelt hij in gesprek met The Race.

"Sinds ik bij Toro Rosso zat merkte ik al hoe goed ik met Italiaanse gasten om kon gaan", zo vertelt Sainz. "Ik heb daar drie jaar gezeten, en heb het daar erg naar mijn zin gehad met veel succes ook. Sinds die tijd - ik weet niet waarom - wilde ik elke keer een gesprek voeren met de monteurs van Ferrari. Ook al kende ik daar werkelijk niemand."

"Ik voelde mij gewoon close met hun. Ik weet niet was het was, het was een gek gevoel. Dat is ook altijd al zo geweest. Ik heb me altijd al in dat team ingebeeld."

"Het is natuurlijk ook Italië hun nationale team", zo vertelt Sainz verder. "Het is een onwijs grootste cultuur, en ik geniet er heel erg van. Ik ben zelfs Spaans maar ik merk dat die twee culturen erg goed samengaan, er is veel affiniteit. Ik schiet erg goed op met de Italianen en tot nu toe is de Tifosi erg vriendelijk tegen me geweest."

Het zijn niet alleen de zuidelijke culturen waar Sainz schijnbaar goed mee kon opschieten, ook bij McLaren is hij op hele goede termen weggegaan. "Bij McLaren had ik ook meteen een goed gevoel", zo vertelt Sainz verder. "Het was, denk ik, gewoon een hele menselijke reactie. Ik tekende het contract, deed de test aan het einde van 2018 en ging naar hun fabriek. Het klikte meteen goed met iedereen."

Sainz zal beginnen aan zijn zevende volledige seizoen in de Formule 1. Ferrari zal zijn vierde team worden. Ferrari zal hopen op een beter seizoen dan 2020, waarin het team het slechtste resultaat had sinds 1980, maar het team is verzekerd van het feit dat het snelheid terug heeft gevonden. Wat zal Sainz weten in te brengen tegen Charles Leclerc?