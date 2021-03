Red Bull Racing hengelt technologiegigant Oracle als partner binnen

Het team van Red Bull Racing heeft een nieuwe partner aan de haak geslagen. Het gaat om technologiegigant Oracle, een van de marktleiders wat betreft cloud infrastructure providers. Oracle heeft een meerjarige overeenkomst met Red Bull Racing gesloten en zal zich op meerdere vlakken inspannen voor een verrijking van de fanervaring, zoals het persbericht het omschrijft. Het logo van de firma prijkt dit jaar op de zijkant van de auto's ter hoogte van de zitpositie van de rijders.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner: "Dit is een enorm significante samenwerking voor ons team. Oracle is een gigantische organisatie die al meer dan vier decennia aan het front wat betreft technologische innovatie opereert. Als een van de meest erkende en vertrouwde namen in de industrie, brengt Oracle mogelijkheden, innovatie en expertise met zich mee."

"Dat we nu in staat zijn om uit die bron van uitzonderlijke kracht en kennis te kunnen putten vertegenwoordigt een grote stap voorwaarts voor ons team. De expertise van Oracle raakt veel aspecten van onze organisatie, van de ontwikkeling van ervaringen voor de fans en het opbouwen van een merk tot een rijk aanbod aan nieuwe middelen, inclusief voor de engineering- en ontwerpafdeling."

