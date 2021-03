Foto's: De donderdag in Bahrein 2021

Het is eindelijk zover, het eerste Grand Prix-weekend van dit jaar dient zich aan. De teams en coureurs hebben zich, net als twee weken geleden voor de enige wintertest, verzameld in Bahrein, waar de opening van het seizoen 2021 plaatsvindt. De donderdag voorafgaand aan een race staat traditioneel in het teken van de opbouw van de pitboxen, de track walks en de persconferenties met de diverse rijders. Bekijk in ons foto-album de eerste foto's vanuit Bahrein.