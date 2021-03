Sebastian Vettel: "Ik ben goed genoeg voor een vijfde wereldtitel"

Sebastian Vettel denkt dat hij de komende jaren misschien nog een extra kampioenschap op zijn naam kan schrijven. De Duitser heeft al vier wereldtitels in de Formule 1 op zijn palmares staan, maar de laatste dateert alweer van 2013. Sindsdien is het er namens Red Bull Racing (2014) en Ferrari (2015-2020) niet meer van gekomen.

Voor 2021 heeft Vettel de overstap gemaakt naar Aston Martin, dat dit jaar na meer dan zestig jaar afwezigheid met een eigen team terugkeert in de Formule 1. Het betreft alleen de naam Aston Martin, onderhuids is de renstal nog exact hetzelfde als in de tijd van Racing Point. Is het mogelijk om met een klantenteam voor de titel te gaan?

Vettel meent van wel. Aan hem zal het in ieder geval niet liggen. "Ik ben nog steeds goed genoeg om races en het kampioenschap te winnen, op voorwaarde dat het pakket me daartoe in staat stelt. Mijn nieuwe team liep vorig jaar op een haar na de derde plaats bij de constructeurs mis. Ik hoop dat we minstens net zo goed en het liefst iets beter zijn dan in 2020", vertelt de Duitser in Sport Bild.

Aston Martin bleef tijdens de driedaagse wintertest in Bahrein een beetje onder de radar en de teamleiding tempert de verwachtingen voor de openingsrace. Vettel legt de lat voor zichzelf hoog. "Wat voor mij telt zijn mijn eigen verwachtingen. Ik verwacht een hoop van mezelf en ik wil aan mijn eigen verwachtingen voldoen."