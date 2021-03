Jacques Villeneuve: "Mercedes stuurt aan op breuk met Hamilton"

Het moment dat Mercedes afscheid neemt van Lewis Hamilton is nabij. Die opvatting leeft bij oud Formule 1-coureur Jacques Villeneuve. De Canadees beroept zich bij die mening op de moeizame onderhandelingen tussen Mercedes en Hamilton over een verbintenis voor 2021.

Het is voor Villeneuve een teken aan de wand dat het contract van Hamilton slechts met één jaar is verlengd. Aan Canal Plus vertelde de wereldkampioen van 1997: "Ik denk dat Mercedes de piek wat betreft media-aandacht en prestige heeft bereikt. Opnieuw de titel winnen met Hamilton voegt daar niets meer aan toe."

Daarom zou Mercedes nu aansturen op een breuk met Hamilton, om het in 2022 over een andere boeg te gooien. Villeneuve vervolgt: "Natuurlijk doet het Mercedes geen kwaad dat Lewis in die auto zit, maar in de ogen van het publiek is het alleen het imago van Hamilton dat groeit, niet dat van Mercedes. Voor het team zou het goed zijn als ze winnen met iemand anders dan Lewis."

Dat is ook waarom Mercedes-teambaas Toto Wolff de eisen van Hamilton in de contractbesprekingen niet ingewilligd heeft, meent Villeneuve. "Het is overduidelijk dat ze met moeite tot een akkoord zijn gekomen. Van wat we er nu van weten wilde Lewis minder werken voor meer geld, maar over het algemeen werkt het niet op die manier."