McLaren bindt 13-jarige kartrevelatie Ugo Ugochukwu aan zich

Het team van McLaren heeft 13-jarige talent Ugo Ugochukwu vastgelegd. De Britse renstal ondersteunt de jonge Amerikaan de komende jaren in zijn ontwikkeling en volgende stappen op de autosportladder. In ruil daarvoor heeft McLaren een eerste optie op Ugochukwu bedongen, mocht hij zich ontwikkelen tot een optie voor de Formule 1.

Ugockukwu heeft reeds een rijk gevulde prijzenkast, vol trofeeën uit de karting. In 2020 kroonde hij zich tot Europees kampioen karting, nadat hij eerder in de Verenigde Staten al de successen aaneen reeg. De 13-jarige Amerikaan geldt als revelatie in de karting en heeft zich voor meerdere jaren aan McLaren verbonden.

McLaren-directeur Zak Brown: "We volgen de ontwikkeling van Ugo al enige tijd met meer dan gemiddelde belangstelling. Dus toen de mogelijkheid zich aandiende om een overeenkomst met hem te sluiten, hebben we daar geen moment over geaarzeld. Nu focussen we ons op de steun die Ugo nodig heeft om zijn potentie waar te maken."

McLaren-teambaas Andreas Seidl voegt toe: "Ugo is een veelbelovend jong talent met grote mogelijkheden. Het is nog vroeg in zijn carrière, maar hij beschikt duidelijk over de benodigde ingrediënten om succesvol te zijn in deze sport. Deze stap reflecteert onze nieuwe aanpak ten aanzien van het identificeren en ondersteunen van nieuwe talenten. We drijven weg van een formeel opleidingsprogramma en kiezen voor een meer op maat gemaakte aanpak."

Tot slot Ugochukwu zelf: "Ik ben vereerd om zo vroeg in mijn loopbaan vastgelegd te zijn door een iconisch team als McLaren. Het is fantastisch om de steun van McLaren te hebben, dat is waar elke jonge coureur van droomt. Ik richt me op mijn verdere ontwikkeling als rijder en racer, met McLaren aan mijn zijde. Dat kan me alleen maar verder helpen, zowel op als naast de baan."