Analytici voorzien tweestrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton

De Formule 1 krijgt dit jaar eindelijk het lang verwachte en gehoopte duel tussen Red Bull Racing-rijder Max Verstappen en Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Dat is althans de verwachting die leeft bij analytici als Nico Rosberg en Jenson Button, beiden oud Formule 1-coureurs en beiden wereldkampioenen. Ook de BBC noemt een rechtstreeks duel tussen Verstappen en Hamilton in een vooruitblik een 'vooruitzicht om van te watertanden'.

Hamilton is regerend wereldkampioen en kwam vorig jaar met zijn zevende titel op gelijke hoogte met recordhouder Michael Schumacher. De statistieken van de Brit liegen er niet om, Hamilton is uitgegroeid tot een legende en behoort tot de allerbeste rijders uit de geschiedenis van de Formule 1. Verstappen is het grote talent dat al jaren aan de poort rammelt en geldt als de belangrijkste uitdager voor Hamilton.

Rosberg ziet kansen voor Verstappen in 2021, maar hij zet zijn geld nog op Hamilton. "Ik moet wel voor Lewis gaan, want op dit moment kan niemand zich voorstellen dat iemand hem over een heel seizoen genomen kan verslaan. Dus ik zou dan op Lewis gokken. Maar Max staat er dichter bij dan ooit en kan echt serieus een gooi naar de wereldtitel doen. Het is lang geleden dat iemand zo dicht bij Mercedes heeft gestaan", vertelde de wereldkampioen van 2016 aan Sky Sports F1.

Button, de wereldkampioen van 2009, vult aan: "Dat is precies wat we willen, een tweestrijd tussen Lewis en Max. Het zijn allebei buitengewone coureurs. Bahrein is een ongewoon circuit en er stond veel wind tijdens de test, maar als de downforce onder die omstandigheden al goed is, dan is dat fantastisch nieuws voor Red Bull Racing."

"De yaw - de wind die een auto vangt - was in 2020 echt een zwakke plek bij Red Bull Racing. Als ze dat op orde hadden in Bahrein, dan zullen ze dat overal op orde hebben. Dat is een opwindend vooruitzicht. Max geeft zoals altijd alles, presteert op de toppen van zijn kunnen en ik denk dat hij Lewis echt uit gaat dagen dit jaar. Teamgenoten die met elkaar strijden om de titel is leuk, maar het beste is als rijders van verschillende teams een gooi naar het kampioenschap kunnen doen. Dat is precies wat de Formule 1 nu nodig heeft."

Oud Formule 1-coureur Karun Chandhok zegt tot slot: "Aan het einde van de testweek in Bahrein leek Mercedes al meer op het Mercedes dat we kennen dan aan het begin van de test. Ze bulken van het kwaliteit en zijn heus niet vergeten hoe je een snelle auto moet maken. Maar duidelijk is ook dat Red Bull Racing voor het eerst sinds 2013 naar de eerste Grand Prix afreist met een pakket waarmee ze kunnen winnen. Dat betekent niet dat ze ook daadwerkelijk winnen en gaan domineren, maar ze maken zeker kans op de winst. En dat is wat we willen zien, een gevecht om het kampioenschap van de eerste tot en met de laatste race tussen meerdere teams."