Half gevulde tribunes zonder financiële steun geen optie voor Zandvoort

De organisatie van de Grand Prix op Nederland gaat er bij de voorbereidingen op het evenement nog steeds vanuit dat de tribunes langs de baan in Zandvoort dan volledig bezet mogen zijn. Zo niet, dan zijn er meerdere scenario's mogelijk, zoals weer een jaar uitstel van de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland of financiële steun vanuit de overheid of Formula One Management om de race toch door te laten gaan dit jaar.

Aangezien de Nederlandse overheid om te beginnen al geen financiële steun voor de Grand Prix heeft verleend, is het onwaarschijnlijk dat ze nu wel de portemonnee trekken. De ogen van Zandvoort zijn dan ook vooral op FOM gericht, mocht blijken dat de vaccinatiecampagne niet hard genoeg gaat om begin september meer dan 100.000 fans per dag te verwelkomen.

Circuitdirecteur Robert van Overdijk schetst de situatie tegenover de NOS: "We hebben dit evenement voor elkaar gekregen dankzij kopers van kaarten en sponsors die hun nek hebben uitgestoken. We moesten het zelf oplossen, maar dat betekent dat we afhankelijk zijn van die inkomsten om een race van deze omvang te kunnen organiseren. Op het moment dat we geen hulp krijgen, is het alles of niks."

Voorlopig is het uitgangspunt nog dat in het weekend van 5 september de tribunes volledig gevuld zullen zijn. Van Overdijk vervolgt: "Wij gaan gewoon verder met organiseren alsof er 104.000 man per dag op het circuit zijn. Zonder hulp kunnen we niet met 25.000 toeschouwers per dag rijden. Ergens zal er dan hulp vandaan moeten komen, vanuit de overheid of de FOM."

"Als de Formule 1 dolgraag in Nederland willen racen, moet je daarmee het gesprek aangaan. Een tijdje terug kregen we de kijkcijfers over het afgelopen seizoen. Die zijn wereldwijd met iets meer dan 4 procent gedaald, in Nederland is het met 26 procent gestegen. De animo rond Max Verstappen is nog steeds enorm groot. Daarom is het denk ik voor de FOM hartstikke belangrijk om in Nederland te rijden", aldus de directeur van Circuit Zandvoort.