Wolff zwijgt over gespendeerde tokens: "Onderdeel van informatieoorlog"

Mercedes-teambaas Toto Wolff weigert uit de doeken te doen waar zijn renstal de twee beschikbare tokens voor ontwikkeling deze winter aan gespendeerd heeft. De Oostenrijker is niet van plan om de concurrenten ook maar iets wijzer te maken dan ze al zijn. Mercedes houdt de kaarten dicht tegen de borst en geeft in tegenstelling tot veel andere teams niets prijs over de ontwikkelingstokens.

Wolff: "We hoeven niet alles in het publieke domein te gooien. Er is immers ook een informatieoorlog gaande, een jacht op informatie over de concurrentie. Ik ben ervan overtuigd dat we nog niet alle auto's gezien hebben in de specificatie waarmee de teams straks in Bahrein aan de start verschijnen voor de eerste Grand Prix. Dit hoort er allemaal bij."

Mercedes werkte gisteren nog een filmdag af in Bahrein en uit de beelden was niet duidelijk op te maken of de Duitse renstal dingen uitprobeerde die het tijdens de driedaagse wintertest achter de hand had gehouden. De vloer vormt sowieso een belangrijk onderdeel nu er een hap voor de achterwielen uit is gehaald. Mercedes testte in Bahrein met een gewelfde rand van de vloer.

Het werd door sommigen al vergeleken met een lasagneblad. Wolff vervolgt: "Als ik nu begin over de voordelen van de vloer in deze configuratie, krijgen jullie waarschijnlijk de verkeerde informatie. Het ziet er goed uit. Het optimaliseren van de vloer om de verloren downforce terug te winnen is waar het nu om draait. Laten we zien of we dat kunnen vertalen in echte performance."