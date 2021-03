Marko tempert eigen optimisme: "Mercedes tovert nog wel wat uit de hoge hoed"

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko is te spreken over het verloop van de voorbereiding van Red Bull Racing op het seizoen 2021 tot nu toe. De Oostenrijkse renstal maakte tijdens de wintertest in Bahrein een solide indruk en noteerde de snelste tijd op het circuit van Sakhir. Dit zorgt voor voorzichtig optimisme over de kansen van Red Bull Racing om de hegemonie van Mercedes eindelijk te doorbreken.

Voor Mercedes verliep de test juist rommelig, met versnellingsbakproblemen en een W12 waarvan de wegligging nog te wensen over liet. Het viel Marko ook op dat de bolide van de titelhouder vrij nerveus oogde, maar hij is op zijn hoede. "Je kon zien dat Mercedes bepaalde problemen had, maar een team dat de afgelopen zeven jaar kampioen is geworden is in staat om zoiets snel op te lossen. Wij geloven dat we dichter in de buurt gekomen zijn, maar Mercedes blijft de duidelijke favoriet."

Marko weet namelijk dat Mercedes in Bahrein met veel meer brandstof reed dan de rest. "Het feit dat ze niet dezelfde tactiek als de overige teams hanteerden wat betreft brandstofhoeveelheid, toont wel aan dat ze veel vertrouwen hebben. We gaan er vanuit dat ze nog wel wat uit de hoge hoed toveren. Daarachter zal zich een gevecht ontvouwen. McLaren zal er bovenuit steken, maar niet op hetzelfde niveau als Mercedes en wij. De middenmoot zit heel dicht op elkaar."

Over de nieuwe RB16B heeft Marko vooralsnog niets te klagen. "Onze nieuwe auto is meer consistent. We hadden op de specificatielijst de wens gezet om een wagen te produceren die op elk circuit snel is", aldus de Red Bull-motorsportadviseur.