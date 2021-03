McLaren over diffuser: "Vreemd dat wij de enige zijn die dit hebben bedacht"

McLaren stapte afgelopen winter over van Renault naar Mercedes-motoren. Het mocht bij hoge uitzondering de wagen aanpassen vanwege de overstap en uiteraard andere aanpassingen maken die voor alle teams gelden voor 2021.

Het Britse team uit Woking baarde opzien doordat het een nieuwe diffuser wist te ontwikkelen waardoor volgens de experts er veel tijdwinst is geboekt. McLaren zelf zegt verrast te zijn dat het als enige team gebruik maakt van een vroege maas in de wet van de verbeterde aerodynamische regels voor 2021.

De Spaanse sportkrant Marca zegt dat het Britse team een ​​manier heeft gevonden om het prestatieverlies van de aangepaste diffusor regels te minimaliseren door de lengte van enkele van de 'verticale bladen' te behouden. Technisch directeur James Key: "We staan er eerlijk gezegd van te kijken dat we op dit moment misschien het enige team zijn, maar het is slechts één van de vele aanpassingen in een gebied dat dit jaar is veranderd."

"De eer gaat naar onze aerodynamische afdeling voor het realiseren van de mogelijkheid om de nieuwe regelgeving op deze manier te gebruiken."

Hij verwacht echter dat het detail bijna 'vergeten' zal zijn tegen de tijd dat de F1 over twee weken weer bijeenkomt in Bahrein voor de openingsrace. McLaren-teambaas Andreas Seidl zei: "Ik ben blij met hoe de wintertest is verlopen. Het wordt een strijd met Aston Martin, Alpine, AlphaTauri en Ferrari. Red Bull is nog ver weg en Mercedes zal zich zeker nog verder ontwikkelen dan waar ze staan aan het begin van het seizoen over twee weken", voegde hij eraan toe.

Mercedes-motor

Carlos Sainz merkte echter de ongelooflijke snelheid van zijn voormalige team in Bahrein op, hoewel hij het meeste daarvan toeschrijft aan de overgang van Renault naar Mercedes.

"Hij is kleiner en krachtiger, dus de sprong voorwaarts werd verwacht", zei de nieuwe coureur van Ferrari."