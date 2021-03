Aston Martin houdt zich gedeisd op slotdag van test in Bahrein

Aston Martin bezette na afloop van de derde en laatste dag van de wintertest op het circuit van Sakhir in Bahrein de onderste twee plekken. Sebastian Vettel was voorlaatste met een 1:35.041 en 56 ronden, de rode lantaarn was voor teamgenoot Lance Stroll met een 1:36.100 en 80 ronden. Aston Martin ging op de slotdag duidelijk niet voor snelle tijden.

Vettel en Stroll gaven respectievelijk dik 6 en 7 seconden toe op de beste tijd van Red Bull Racing-rijder Max Verstappen. Dat geeft duidelijk aan dat Aston Martin zich alleen maar geconcentreerd heeft op lange runs en het simuleren van een wedstrijdsituatie. Toch kan het niet verbloemen dat de Britse renstal niet lekker uit de startblokken is geschoten.

Aston Martin kampte deze week met de nodige betrouwbaarheidsproblemen. Vettel was met een totaal van 117 ronden over drie dagen de coureur met het minste aantal ronden, minder dan de helft van veelvraat Pierre Gasly van Scuderia AlphaTauri. De viervoudig wereldkampioen geeft dan ook aan dat er nog veel over de nieuwe AMR21 te leren valt.

"Ik kan zelf nog veel progressie boeken en als team is er ook nog een hoop dat we kunnen verbeteren", begint Vettel. "We moeten nog een boel leren over de auto, bijvoorbeeld over de set-up. Ik denk echter dat iedereen zich in een soortgelijke situatie bevindt, met slechts drie testdagen is het onmogelijk om alles uit te pluizen. De eerste races zullen, zeker voor mij, een steile leercurve bevatten, maar we doen het er maar mee."

Op de vraag hoeveel meer rondjes hij dan had willen afleggen, antwoordde de Duitser: "Geen idee, 100? Uiteraard had ik graag meer kilometers gemaakt, dat is het belangrijkste. Op de laatste dag heb ik getracht zoveel mogelijk te rijden en daar zijn we volgens mij in geslaagd. En dat was goed voor mij, ik heb een hoop geleerd. Maar overall heb ik niet kunnen doen wat ik wilde doen en waarschijnlijk geldt hetzelfde voor Lance. Maar dat is niet erg, het is wat het is en we gaan door."