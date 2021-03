Wolff neemt rivalen wind uit de zeilen: "Alles onder controle met de motor"

Mercedes kampt in de aanloop naar het Formule 1-seizoen 2021 niet met noemenswaardige problemen met de nieuwe aandrijflijn. Dat stelt teambaas Toto Wolff in een reactie op geruchten dat de betrouwbaarheid van de nieuwe motor van de Duitse autofabrikant nog te wensen overlaat.

Zijn renstal leed in december een zeldzame nederlaag in Abu Dhabi en de verhalen gaan dat Mercedes de krachtbronnen daar al teruggeschroefd had, om de concurrentie zand in de ogen te strooien. Dat kan ook nu het geval zijn, want Wolff gaat het natuurlijk niet aan de grote klok hangen als er wél problemen met de nieuwe aandrijflijn zouden zijn.

"We hebben op dit moment geen specifieke problemen met onze nieuwe krachtbron", bestrijdt hij die verhalen in ieder geval. "Natuurlijk voorziet het voor langere tijd presteren op de toppen van zijn kunnen van een Formule 1-motor ons van veel waardevolle informatie om te bestuderen, maar we hebben alles onder controle."

"We hebben nu al een aantal jaar last van koelingsproblemen met onze motor, maar dit kwam doordat onze simulaties in de voorbereiding geen accurate weergave van de realiteit waren. Ik geloof dat we op dat vlak nu een goede stap in de juiste richting hebben gezet."