FIA stipt 22 verbeterpunten aan na horrorcrash van Grosjean

De internationale autosportbond FIA heeft het onderzoek naar de huiveringwekkende crash van Romain Grosjean in de eerste ronde van de Grand Prix van Bahrein van vorig jaar afgerond. De Serious Accident Study Group, voorgezeten door FIA-president Jean Todt, dook in de materie en kwam met meer dan twintig aanbevelingen om de veiligheid in de Formule 1 te verbeteren.

Grosjean - en de Formule 1 als geheel - kroop in Bahrein door het oog van de naald. Na een lichte touché met een andere deelnemer na de eerste bochtencombinatie schoof de Haas F1-coureur rechtsaf de vangrails in, waar zijn auto in tweeën brak en er een explosie volgde. Grosjean zat vervolgens een tijdje in een vlammenzee gevangen, maar ontsnapte wonder boven wonder nagenoeg ongedeerd.

De impact met de vangrails had een kracht van 67G en ging met een snelheid van 192 kilometer per uur, blijkt uit het onderzoek van de FIA. De overlevingscel, met Grosjean erin, redde het leven van de Fransman, maar kwam ook klem te zitten tussen de vangrails. De FIA roemt de werking van de brandwerende kleding, HANS (Head and Neck Support) en de halo, maar ziet ook genoeg aanknopingspunten om de situatie nog verder te verbeteren.

Tot de aanbevelingen behoren onder andere aanpassingen aan de positie van de fuel hatch en aan de headrest. Haas F1 Team heeft al aangegeven veranderingen aan deze twee aspecten door te voeren bij de auto voor 2021. De brandwonden die Grosjean aan zijn linkerhand opliep werden veroorzaakt doordat brandstof lekte op twee plekken: het inspectieluikje aan de linkerkant van de wagen en de bevestiging met de motor, die door de klap was losgerukt van de brandstoftank.

De FIA gaat daarnaast werken aan verbeteringen voor de constructie van de bolides, onder meer voor de overlevingscel, stuurkolom en brandstoftank. Tevens is blik geworpen op de veiligheid op het circuit. Zo zal de bond nogmaals grondig kijken naar de positie van de openingen in de omheining voor bijvoorbeeld trucks en tractoren om gestrande auto's op te ruimen.

Tevens staan er nieuwe verbeteringen aan het veiligheidsmateriaal voor de rijders gepland en zullen de medische- en reddingsteams die langs de baan staan verbeterde uitgebreide trainingen moeten volgen.