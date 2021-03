Mick Schumacher voelt geen extra druk door achternaam

Mick Schumacher - zoon van racelegende Michael Schumacher - debuteert dit jaar in de Formule 1. Volgens de Haas-coureur geeft zijn beroemde achternaam geen druk, maar juist extra motivatie om zijn doelen te bereiken.



Schumachers vader debuteerde in 1991 bij het team van Jordan en stopte na twee termijnen in 2012. Hij nam afscheid met 91 overwinningen en zeven titels. De 21-jarige Schumacher hoopt in de voetsporen te kunnen treden. Een begin is al gezet met zijn aanstaande debuut.



Tijdens een persconferentie met zijn team werd gevraagd over het dragen van de beroemde achternaam. ''Ik heb nooit gezegd dat het druk geeft. Ik denk niet dat ik dat ooit heb gezegd'', zei de F2-kampioen van 2020. ''Ik ben ontzettend blij om zijn achternaam te dragen en ik ben blij dat ik de naam terugbreng in de Formule 1. Ik ben erg er trots op en ik blij dat ik die naam heb. Het geeft mij een extra boost en motivatie om elke dag hard te werken''.