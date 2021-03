Mercedes schuift met personeel vanwege budgetplafond

De invoering van het budgetlimiet stelt de grote Formule 1-teams voor problemen. Ze moeten hun personeelsbestand flink inkrimpen, op papier in ieder geval. Ferrari heeft het bijvoorbeeld opgelost door werknemers toe te wijzen aan klantenteam Haas F1 en aan het nieuwe Le Mans Hypercar-project voor 2023. Op die manier hoefde de Scuderia niemand te ontslaan.

Mercedes pakt het op een soortgelijke wijze aan. De Duitse renstal schuift ook met personeel, al bestaan er geen plannen voor deelname aan de 24 uur van Le Mans onder de nieuwe Hypercar-reglementen. "Op dit moment staat dat niet op de planning", bevestigde teambaas Toto Wolff tegenover Autosprint.

Gelukkig beschikt Mercedes ook nog over een Formule E-team, volgens Wolff een 'broedplaats voor business en een bestemming voor overbodig Formule 1-personeel'. Daarnaast heeft de Duitse renstal een nieuwe afdeling in het leven geroepen, genaamd 'Applied Science'. Die afdeling gaat zich bekommeren om projecten als de America's Cup (belangrijke zeilwedstrijd) en de Tour de France (samen met sponsor Ineos). "We hebben het vrij druk", lachte Wolff.

De Mercedes-teambaas bekende tegenover Speedweek.com dat het budgetplafond een behoorlijke impact op zijn team heeft gehad. "Maar het bood ons ook de mogelijkheid om onze structuur en filosofie opnieuw te overdenken. Daarom hebben we ook de Applied Science-afdeling opgericht, om Formule 1-kennis op andere werkgebieden toe te passen. Dat speelt nu een belangrijke rol binnen ons bedrijf", aldus Wolff.