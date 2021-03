'Super-kwalificatie' mogelijke omschrijving voor sprintraces

De sprintraces op zaterdag krijgen mogelijk de naam 'super-kwalificatie'. Dat onthulde Alpine-directeur Marcin Budkowski. Door de wedstrijden op de zaterdag niet als race te omschrijven hoopt de Formule 1 de aandacht voor de hoofdrace op zondag intact te houden. Het plan is om dit jaar in Canada, Italië en Brazilië te experimenteren met sprintraces op zaterdag.

Racefans.net citeert Budkowski: "Sprintraces of hoe we het ook gaan noemen, super-kwalificatie misschien, het zorgt voor drie dagen spanning tijdens een Grand Prix-weekend. Je hebt de kwalificatie op vrijdag, dan een race op zaterdag en vervolgens nog een race op zondag. We gaan met veel minder voorbereiding de kwalificatie op vrijdag in. Voor de fans, langs de baan of thuis voor de televisie, betekent het drie dagen van opwinding."

Het moge duidelijk zijn, Budkowski is een voorstander. De Alpine-directeur vervolgt: "Teams zijn zo geobsedeerd met elkaar verslaan en de eigen competitiviteit en performance verbeteren dat we uit het oog verliezen waar het om draait. We moeten gewoon een mooie show opvoeren. En dit kan ons helpen om de show te verbeteren. Laten we dit format dus uitproberen en een kans geven. Wellicht slaat het aan en is het iets om mee te nemen naar volgend jaar."

De Formule 1 heeft een werkgroep geformeerd om het format en de regels voor sprintraces verder vorm te geven. De Formule 1 Commissie zal zich daar vervolgens over buigen om het experiment al dan niet groen licht te geven voor 2021.