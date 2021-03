Mercedes openhartig en geheimzinnig tegelijk over de W12

Het team van Mercedes presenteerde gisteren de bolide waarmee het de wereldtitels wil prolongeren, de W12. Op het eerste oog bevatte de nieuwe auto weinig schokkende details, maar net als bij andere renstallen was dit een bewuste keuze. Mercedes is openhartig over het feit dat er het nodige is veranderd aan de wagen, maar tegelijkertijd geheimzinnig over wat precies.

In ieder geval de achterkant van de bolide, want de vloer moest onder handen genomen worden door een aanpassing in de reglementen. Mercedes-teambaas Toto Wolff: "Natuurlijk hebben we dingen verborgen gehouden, anders hadden we ze wel laten zien. We zitten anderhalve week voor de enige test en je wilt de concurrentie zolang mogelijk in het ongewisse houden, zodat het langer duurt voordat zij met een eigen versie op de proppen komen. We kunnen het ons nu nog niet permitteren om alles in de openbaarheid te gooien."

Dezelfde houding hanteert Mercedes met betrekking tot de aandrijflijn. De problemen met MGU-K zijn geadresseerd en de krachtbron voor 2021 bevat nieuwe innovaties, maar welke? Motorenbaas Hywel Thomas draait geroutineerd om de hete brei heen. "We hebben de technologie in de aandrijflijn verder doorontwikkeld. Een tweede aandachtspunt was betrouwbaarheid, bijvoorbeeld voor de MGU-K. Tot slot hebben we ook enkele compleet nieuwe innovaties waarmee we voor het eerst gaan racen. Dat was met name een uitdaging vanwege de korte winter."

Ondertussen houdt technisch directeur James Allison de kaarten ook ferm tegen de borst. Bijvoorbeeld over waar Mercedes de twee ontwikkelingstokens deze winter aan gespendeerd heeft. "We hebben onze tokens gebruikt, maar we gaan niet zeggen waaraan. Dat wordt te zijner tijd wel duidelijk. De auto bevat bovendien genoeg onderdelen die je zonder tokens mag veranderen, zoals de aandrijflijn, het koelingssysteem, de wielophanging en uiteraard het aerodynamische oppervlak van de wagen."