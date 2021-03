Binotto: "2020 zwaar teleurstellend, dat mogen we niet herhalen"

Het team van Ferrari heeft een zwaar tegenvallend seizoen 2020 achter de rug. De Scuderia won geen enkele race en eindigde in het constructeurskampioenschap slechts als zesde. Teambaas Mattia Binotto beseft dat het dit jaar beter moet. "Afgelopen seizoen verliep enorm teleurstellend en we mogen die slechte prestatie niet herhalen", aldus de Italiaan.

Binotto vervolgt: "We weten dat het op een of andere manier beter moet in 2021. Dat is ook wat ik verwacht, het is een kwestie van mentaliteit. Niet alleen bij de coureurs of bij mij, maar het hele team moet ervan doordrongen zijn dat het beter moet. Ik ben me terdege bewust van de verantwoordelijkheid die ik draag, als onderdeel van dit historische team. Ik voel geen druk, alleen verantwoordelijkheid en trots. Ik weet dat we beter moeten presteren en dat dit mijn belangrijkste taak is."

De Ferrari-teambaas put hoop uit de data die de nieuwe auto van het team in simulaties heeft opgeleverd. "Het belangrijkste probleem vorig jaar was een gebrek aan topsnelheid op de rechte stukken. Dat lag niet alleen aan vermogen, maar ook aan de drag (luchtweerstand, red.). We hebben hard gewerkt aan de aandrijflijn en de aerodynamica om die zwakke plekken te verbeteren. Op basis van onze simulaties kunnen we voorzichtig concluderen dat we veel snelheid op de rechte stukken teruggevonden hebben. Ik verwacht dan ook niet dat dit komend seizoen een probleem zal vormen."

Ferrari presenteert de nieuwe SF21 op 10 maart, twee dagen voor het begin van de enige wintertest in Bahrein. "We hopen competitief te zijn, maar dat merken we pas in Bahrein. Het is altijd ook afhankelijk van wat de overige teams doen. Wij geloven dat onze wagen een stuk efficiënter is dan zijn voorganger en dat geldt dan zowel voor de krachtbron als voor de aerodynamica", aldus Binotto.