Mick Schumacher, zoon van de legendarische Michael Schumacher, zal komend Formule 1-seizoen rijden voor het Haas F1 team. Hij zal daar naast Nikita Mazepin komen te rijden welke beide Romain Grosjean en Kevin Magnussen vervangen.

Mick Schumacher is pas recentelijk voor het eerst in de fabriek van Haas F1 geweest; huidige quarantaine maatregelen weerhielden hem om eerder naar naar de fabriek te komen om de nodige voorbereidingen te treffen voor het Formule 1-seizoen van 2021.

Één van deze voorbereidingen is het passen van het zitje in de wagen. Deze is er voor bedoeld dat de coureur enigszins comfortabel de auto kan besturen onder de enorme G-krachten die bolides tegenwoordig produceren.

Haas F1 heeft op hun YouTube-kanaal een video geüpload waarin te zien is hoe Mick Schumacher zijn stoeltje past.