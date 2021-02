Perez: "Auto van Red Bull Racing vereist een specifieke rijstijl"

Sergio Perez snapt waarom Pierre Gasly en Alexander Albon de voorbije seizoenen kopje onder zijn gegaan bij Red Bull Racing. De auto van de Oostenrijkse renstal is namelijk niet de meest makkelijke, merkte de Mexicaan eerst in de simulator en deze week ook op het circuit van Silverstone. Red Bull Racing stopt nu eenmaal een bepaalde filosofie in de bolide.

Gasly en Albon konden daar minder goed mee omgaan dan hun teamgenoot Max Verstappen. De beurt is nu aan Perez om het te proberen. Aan Spaanstalige media liet hij weten: "Een van de dingen waar mijn aandacht in de simulator en later in de auto direct naar uitging, is de hoeveelheid grip aan de voorkant van de wagen. Die is enorm."

"Ik begrijp meteen waarom niet alle rijders deze wagen kunnen optimaliseren", vervolgt de ervaren Mexicaan. "Het is niet makkelijk om het maximale uit deze bolide te halen. Als je eenmaal dat juiste raamwerk vindt, wat een lastige opgave is, dan ben je wel gelijk heel snel. De auto vereist een bijzondere, zeer specifieke rijstijl. Maar het is een super wagen."

Perez sprak ook met zijn voorganger Alexander Albon over de eigenaardigheden van de Red Bull Racing-auto. "Hij zat natuurlijk vorig jaar in de wagen en toen ik eenmaal zelf in de bolide had gereden wist ik meteen waar hij het over had gehad. Het is een van de krachten van Red Bull Racing, maar het is tegelijkertijd een van de moeilijkste aspecten."

De van Racing Point overgekomen coureur verwacht zo'n vijf races nodig te hebben om op tempo te komen. Daarna gaat Perez op jacht naar contractverlenging, aangezien Red Bull Racing hem alleen voor 2021 heeft vastgelegd. "Zonder twijfel ben ik hier niet naartoe gekomen met de gedachte dat het maar voor één jaar zou zijn. Ik wil jaren blijven en voor het kampioenschap gaan."