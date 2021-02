Ferrari voert een reorganisatie op de chassis-afdeling door

Het team van Ferrari heeft in de aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen een reorganisatie van de technische structuur doorgevoerd. Met name de chassis-afdeling is onder handen genomen, met als doel om 'meer effectief en efficiënt te worden in de jacht op maximale performance'.

De chassis-afdeling is opgesplitst in vier delen: Vehicle Concept onder leiding van David Sanchez, Chassis Performance Engineering onder aanvoering van Enrico Cardile, Chassis Project Engineering onder leiding van Fabio Montecchi en Vehicle Operations onder aanvoering van Diego Ioverno.

Enrico Cardile is tevens de baas over de chassis-afdeling als geheel en legt verantwoording af aan Ferrari-teambaas Mattia Binotto. De technische staf van de Scuderia bestaat verder uit Enrico Gualtieri (aandrijflijn), Laurent Mekies (sportief directeur) en Gianmaria Fulgenzi (Supply Chain).