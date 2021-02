'Binotto meer op de achtergrond, Ferrari leunt op Mekies en Rueda'

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zal komend Formule 1-seizoen niet alle races bijwonen. De Italiaan zal een flink aantal Grands Prix laten schieten om zich in de thuisbasis van de Scuderia in Maranello te storten op de auto voor 2022, wanneer de reglementen in de koningsklasse van de autosport op de schop gaan. Dat schrijft Ferrari-insider Leo Turrini in zijn Quotidiano-blog.

Het team van Ferrari heeft voor aanstaande vrijdag een teampresentatie gepland en daar zal de Italiaanse renstal de organisatiestructuur voor 2021 uit de doeken doen. Binotto verdwijnt - al dan niet tijdelijk - meer naar de achtergrond. Voor de dagelijkse gang van zaken doet Ferrari een beroep op Laurent Mekies en Inaki Rueda.

Mekies verruilde de internationale autosportbond FIA in 2018 voor de baan van sportief directeur bij Ferrari. De Fransman zal nu een deel van zijn taken overdragen aan hoofd strategie Rueda. Samen zullen zij tijdens de Grand Prix-weekenden waarin Binotto afwezig is de leiding krijgen over het team van Ferrari.

De teampresentatie van Ferrari start 26 februari om 14.00 uur Nederlandse tijd. De Scuderia toont overigens nog niet de bolide voor 2021, die presentatie staat gepland voor 10 maart.