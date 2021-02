Sergio Perez heeft het ontwerp voor zijn helm voor zijn eerste seizoen bij Red Bull Racing onthuld. Het is een kleurrijk design, met geel als belangrijkste kleur. Op de zijkanten is plaats ingeruimd voor het Red Bull-logo, bovenop is de Mexicaanse vlag geplaatst en achterop staat onder meer de tekst 'Never Give Up'. Perez: "Elke keer dat ik mijn helm opdoe, herinnert die zin mij eraan om nooit op te geven." Zo ziet de helm van de Mexicaan voor 2021 eruit: