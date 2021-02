Sponsor Estrella Galicia 0,0 vergezelt Carlos Sainz naar Ferrari

De komst van Carlos Sainz heeft Ferrari in ieder geval al een nieuwe sponsor opgeleverd. Estrella Galicia 0,0, het Spaanse biermerk dat de Spanjaard al jaren steunt, heeft zich aan de Scuderia verbonden. De firma staat vanaf nu te boek als het 'officiële bier' van Ferrari.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto: "Het doet ons deugd om de handen ineen te slaan met Estrella Galicia 0,0, een opkomende naam in de globale biersector. We delen veel waarden met dit Spaanse bedrijf, namelijk de jacht op perfectie, respect voor tradities en de banden met onze geografische wortels en het vakmanschap van ons product. Bovendien is Estrella Galicia 0,0 inmiddels al jaren actief in de autosport met een oog voor aanstormend talent, nog iets dat we gemeen hebben."

Namens Estrella Galicia 0,0-moederbedrijf Corporación Hijos de Rivera reageerde directeur Ignacio Rivera als volgt: "We zijn trots om aan de slag te gaan als teampartner van Ferrari, het meest succesvolle Formule 1-team met de grootste schare fans. Onze samenwerking is gebaseerd op overeenkomsten, zoals passie, de zoektocht naar perfectie en traditie. Ik weet zeker dat deze ingrediënten aan de basis zullen liggen van vele mooie momenten die we samen zullen beleven."