Domenicali: "Zeker tot aan de zomer geen publiek bij F1-races"

De Grands Prix tijdens de eerste helft van het seizoen 2021 zullen zich net als vorig jaar voor lege tribunes voltrekken. Dat heeft Formule 1-directeur Stefano Domenicali bekendgemaakt in gesprek met Corriere della Sera. Ondanks de goedbedoelde plannen om publiek toe te laten bij de races, zoals bijvoorbeeld in Imola, zit het er voorlopig nog niet in.

"Ik denk dat we zeker tot aan de zomer geen toeschouwers kunnen toelaten bij de Grands Prix", aldus Domenicali. De Italiaan is er wel van overtuigd dat de Formule 1 de volledige kalender bestaande uit 23 Grands Prix kan afwerken. "Ondanks de nog altijd heersende pandemie is het ons doel om alle geplande 23 races door te laten gaan dit jaar."

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt daar zo het zijne van. "Het is nog allerminst zeker dat alle circuits een Grand Prix kunnen organiseren. Portugal en Brazilië staan momenteel nog op de rode lijst", vertelde hij aan Speedweek.com. "Naarmate we verder in het seizoen komen, zal het wel makkelijker worden."

"De in Groot-Brittannië gevestigde teams hebben bovendien nog te maken met een strikt protocol waar we aan moeten voldoen voor de uitzondering voor topsport op alle reisrestricties die de Britse regering in het leven heeft geroepen. Daarnaast ondergaat iedereen in de paddock iedere drie dagen een coronatest."