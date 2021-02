AlphaTauri gebruikte tokens en Red Bull-onderdelen voor voorkant AT02

Scuderia AlphaTauri heeft zich bij de ontwikkeling van de nieuwe AT02 vooral gericht op de voorkant van de auto. De Italiaanse renstal heeft twee tokens plus wat onderdelen van hoofdmacht Red Bull Racing gebruikt om de neus en de voorwielophanging onder handen te nemen. De achterkant van de wagen heeft AlphaTauri nagenoeg ongemoeid gelaten.

Technisch directeur Jody Egginton legt uit: "We hebben ervoor gekozen om de veiligheidscel van vorig jaar mee te nemen naar komend seizoen. Met ons chassis en onze aandrijflijn hebben we in onze ogen een sterke basis, dus we gaven onze tokens liever uit aan een ander gedeelte van de auto."

"Het gebruik van de door Red Bull Technologies geleverde versnellingsbak, achterwielophanging en een deel van de voorwielophanging gaat nu zijn derde jaar in. We hebben ervoor gekozen om voor de versnellingsbak en achterwielophanging hetzelfde ontwerp als voor 2020 aan te houden."

"Onze tokens hebben we gespendeerd aan een nieuwe neus en we hebben een update aan de voorwielophanging doorgevoerd met onderdelen van Red Bull Racing uit 2020, wat reglementair is toegestaan."