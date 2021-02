Alfa Romeo reist na presentatie af naar Barcelona voor filmdag

Het team van Alfa Romeo heeft zich een behoorlijke reis op de hals gehaald met de presentatie van de nieuwe C41 in de Poolse stad Warschau. De renstal gaat namelijk na de onthulling van de bolide aanstaande maandag naar Barcelona om daar later volgende week een filmdag af te werken op het Circuit de Catalunya.

Dat is toch al gauw een afstand van meer dan 1.800 kilometer die Alfa Romeo moet overbruggen. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de in Polen gepresenteerde C41 een showmodel betreft en dat de werkelijke wagen op dat moment al onderweg is naar Spanje. Tijdens een filmdag mogen teams niet meer dan 100 kilometer rijden met speciaal daarvoor bestemde banden.

Het is in feite een shakedown voor de nieuwe bolide. McLaren en Williams hadden deze week al een filmdag op het circuit van Silverstone. De show van Alfa Romeo in Warschau is het gevolg van de aanwezigheid van de Poolse sponsor Orlen. De presentatie van Alfa Romeo begint maandag 22 februari rond 12.00 Nederlandse tijd.