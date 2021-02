Tost over Mazepin: "Je kunt een koe niet omvormen tot een tijger"

Scuderia AlphaTauri-teambaas Franz Tost kijkt uit naar de verrichtingen van twee van de drie debutanten in de Formule 1 dit jaar. De Oostenrijker is benieuwd hoe het Yuki Tsunoda en Mick Schumacher op het hoogste niveau zal vergaan. Van de derde rookie, Nikita Mazepin, heeft Tost geen hoge pet op. Hij denkt ook niet dat er een lange Formule 1-carrière in het verschiet ligt voor de jonge Rus.

Tost windt er tegenover Auto Motor und Sport geen doekjes om. "Ik kan brutaal zijn en zeggen dat je een koe niet kunt omvormen tot een tijger. Uiteindelijk draait het allemaal om hoe slim een coureur is en hoe zeer een rijder zijn hersenen gebruikt tijdens het rijden", aldus de AlphaTauri-teambaas.

Dat is bij Mazepin allerminst goed verzorgd, denkt Tost. "In mijn lange tijd in de autosport ben ik tot de ontdekking gekomen dat alleen de coureurs die intelligent genoeg zijn het lang uithouden op het allerhoogste niveau. Zij weten wat ze moeten doen en waarom ze die dingen moeten doen en gedragen zich daar ook naar, daardoor overleven zij het langst in de Formule 1."

Strafpunten

Mazepin weet de aandacht veelvuldig op zich gericht, maar zelden om de juiste redenen. De jonge Rus raakte eind vorig jaar in opspraak door een filmpje waarin hij een vrouw betastte. Ook op de baan deed hij geregeld in negatieve zin van zich spreken, hoewel hij als vijfde eindigde in het Formule 2-kampioenschap.

De rookie van Haas F1 Team verzamelde echter ook elf strafpunten op zijn superlicentie en was één strafpunt verwijderd van een automatische schorsing. Mazepin begint in de Formule 1 echter met een schone lei. In de Formule 2 en Formule 3 tellen de strafpunten alleen tijdens een lopend seizoen. In de winter worden de tellers weer op nul gezet, terwijl strafpunten in de Formule 1 twaalf maanden geldig blijven. Bovendien zijn de strafpunten niet overdraagbaar vanuit een opstapklasse naar de koningsklasse van de autosport.