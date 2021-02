Nico Rosberg: "Statistieken Hamilton geven mijn titel extra waarde"

Dat Lewis Hamilton de afgelopen jaren de pole positions, overwinningen en titels aaneen heeft geregen, is voor Nico Rosberg alleen maar een extra bevestiging van hoe uitzonderlijk zijn prestatie in 2016 is geweest. Toen wist de Duitser teamgenoot Hamilton te kloppen in een rechtstreeks duel om het kampioenschap, waarna de zoon van oud-coureur Keke Rosberg er prompt de brui aan gaf.

Rosberg besefte dat hij niet nogmaals op zou kunnen brengen wat nodig was om Hamilton te verslaan en stopte met de Formule 1. Maar die titel pakken ze hem nooit meer af. En achteraf gezien krijgt zijn prestatie steeds meer glans, stelt Rosberg zelf in gesprek met Augsburger Allgemeine. "Ik wist al hoe goed Lewis was. Voor de buitenwereld is hij nu met zeven wereldtitels ook qua statistieken de beste aller tijden. Dat ik hem in een dezelfde auto verslagen heb, geeft mijn succes alleen maar meer waarde."

De Duitser beschouwt Hamilton ook voor het seizoen 2021 als de grote favoriet. "Ja, Lewis bezit ongelooflijk veel talent en hij beschikt over de beste auto. Max Verstappen is de enige die een beetje bij hem in de buurt kan komen. Misschien kan diens nieuwe teamgenoot Sergio Perez ook voor een nieuwe dynamiek zorgen, als de wagen van Red Bull Racing goed genoeg is. En dan heb je nog Valtteri Bottas, maar zijn kansen nemen elk jaar dat het hem niet lukt verder af."