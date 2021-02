Mercedes stelt eisen voor goede installatie van motor

Toen McLaren maandag zijn nieuwe auto onthulde, sprak technisch directeur James Key over hoe efficiënt de installatie-eisen waren voor de Mercedes-krachtbron in vergelijking met het Renault-pakket. Dit is een heel belangrijk punt. Het Britse team is deze winter overgestapt van de Franse naar de Duitse krachtbron.

In werkelijkheid is de manier waarop de motor wordt geïnstalleerd in de auto, en de auto hier omheen ontworpen, een deel van de het succes van Mercedes in de huidige Formule 1. Mercedes realiseerde zich eerder dan wie ook dat het huidige pakket een complete eenheid is en hoe beter het chassis en de verschillende onderdelen van de motor zijn geïntegreerd, hoe efficiënter het pakket zal zijn.

De dagen dat gewoon je als team het beste pakket maakt en de motor aan de auto vastmaakt en op die manier de beste auto bouwt zijn voorbij, zo stellen F1-experts.