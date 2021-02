McLaren presenteert de door Mercedes aangedreven MCL35M

McLaren heeft als eerste Formule 1-team de auto voor het seizoen 2021 aan de wereld getoond. De nieuwe bolide van de Britse renstal luistert naar de naam MCL35M, een combinatie van de doorontwikkeling van de MCL35 van vorig jaar plus de letter M van nieuwe motorenpartner Mercedes. Met deze wagen moeten coureurs Daniel Ricciardo en Lando Norris komend seizoen zorgen voor een passend vervolg aan de knappe derde plek van McLaren bij

De auto van McLaren is weer gehuld in het kenmerkende papaya (oranje) en blauw. Op de zijkant van de side-pods staat 'A Better Tomorrow', eerder een maatschappelijke boodschap dan een sponsor. De achterkant van de MCL35M is ranker. McLaren lijkt erin geslaagd om de nieuwe Mercedes-motor krap te verpakken in het bodywork, de bolide van vorig jaar met de Renault-krachtbron oogde in elk geval breder. Het is ook het gevolg van de nieuwe regels met betrekking tot de vloer aan de achterkant van de wagen.

De nieuwe MCL35M was niet fysiek aanwezig bij de onthulling in het McLaren Technology Centre in Woking. De auto was namelijk in Silverstone, waar de Britse renstal voor een filmdag is neergestreken. Door vroeg met de nieuwe bolide te rijden biedt McLaren zichzelf de mogelijkheid om beter voor te bereiden op de enige wintertest, van 12 tot en met 14 maart in Bahrein. Immers, de Britse renstal heeft na vandaag nog bijna een maand de tijd om eventuele problemen die opdoemden tijdens de shakedown te verhelpen.

de constructeurs in 2020.

Zo meer.