Helmut Marko: "Bedrijven staan in de rij om Red Bull-motor te sponsoren"

Vanaf 2022 zal Red Bull Racing haar eigen motoren produceren voor Red Bull Racing en AlphaTauri, en om dit te laten gebeuren, moeten er enkele wijzigingen worden gedaan in Milton Keynes. Nu er een officieel akkoord is kan de Oostenrijkse drankenfabrikant de nodige wijzigingen doorvoeren.

Red Bull kreeg gisteren goed nieuws tijdens de F1 Commission Meeting. Er is unaniem besloten dat de ontwikkeling van de motoren vanaf 2022 wordt bevroren, zodat Red Bull aan de slag kan met hun eigen motoren. In Milton Keynes zijn ze al begonnen met de verbouwing, maar dat is geen geringe investering.

Helmut Marko zegt tegenover motorsport-magazine.com: "We zijn gek, maar we hebben het natuurlijk berekend. Het is een eenmalige investering in het gebouw en de testbanken. De kosten achteraf zullen niet hoger zijn dan bij aanschaf van een andere motor. Het kost meer wat we nu doen, maar niet significant."

Investeerders

Marko onthult echter iets nieuws. Volgens de topman van Red Bull staan ​​sommige merken al in de rij om hun naam op de Red Bull-engine te krijgen, zoals Red Bull eerder deed met TAG Heuer. "Natuurlijk zijn er geen autofabrikanten die dat willen, maar er zijn wel andere bedrijven geïnteresseerd."

Al met al is Marko erg blij met de stap die Red Bull nu kan zetten. "Nu bouwen we een motor die is afgestemd op ons chassis. Als we bijvoorbeeld een motor van Renault hadden gehad, zouden we genoodzaakt zijn geweest om alles rondom die motor te bouwen. Nu kunnen we dat zelf doen."