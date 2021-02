Lance Stroll heeft vorige week zijn eerste bezoek van dit jaar aan de fabriek van zijn team Aston Martin gebracht. De jonge Canadees en de Britse renstal maakten gelijk van de gelegenheid gebruik om een nieuw stoeltje te schuimen, een zogenaamde seatfitting. Stroll is niet nieuw bij het team, maar de zitpositie van de rijder is ontzettend belangrijk en daarom maken ze eigenlijk standaard elk jaar een nieuw zitje. Over het uiterlijk van zijn nieuwe bolide is hij in elk geval te spreken. "Als de auto net zo snel als mooi is, dan staan we er goed voor", aldus Stroll.