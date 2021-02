Raceschoenen Stroll verraden groene basis voor livery Aston Martin

Lance Stroll heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan de fabriek van Aston Martin F1 Team. Normaal gesproken is dat niet zo nieuwswaardig, aangezien de jonge Canadees al een paar jaar voor dezelfde werkgever actief is, maar de foto's die de renstal via social media deelde maakten het toch iets interessanter.

Aston Martin is qua naam immers nieuw in de Formule 1, het Britse merk is sinds dit jaar naamgever van het team dat vorig seizoen nog Racing Point heette. De nieuwe identiteit gaat gepaard met een nieuwe kleurstelling, het roze van Racing Point verdwijnt van de grid. Daarvoor in de plaats komt British Racing Green, een diepe kleur groen die Aston Martin in andere raceklasses vaker heeft gehanteerd. Dat blijkt uit een foto van de raceschoenen van Stroll, die vrijwel volledig uit die diepgroene kleur bestaan.