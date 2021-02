'Mercedes en Hamilton bereiken akkoord over een nieuw contract'

Lewis Hamilton en het team van Mercedes zijn er eindelijk uit en hebben een nieuwe overeenkomst gesloten. Dat bericht brengt F1-Insider.com. Het nieuws over de contractverlenging van Hamilton wordt waarschijnlijk volgende week officieel naar buiten gebracht door Mercedes.

Het zou gaan om een eenjarige verbintenis met een optie voor nog een jaar. Dat komt in feite neer op een tweejarig contract, tenzij Hamilton na 2021 besluit om zijn helm aan de wilgen te hangen. De zevenvoudig wereldkampioen bepaalt in ieder geval zelf over zijn lot.

Het salaris blijft ongeveer gelijk aan wat het was, zo rond de 40 miljoen euro, meldt F1-Insider.com. Mercedes komt Hamilton wel tegemoet om zijn inkomsten te vergroten. De Brit mag namelijk twee reclameplekken op zijn helm en overall zelf vermarkten.

Verstappen-clausule

Net als As-web.jp eerder deze week rept ook F1-Insider.com over een clausule in het contract die Hamilton zeggenschap geeft over wie zijn teamgenoot wordt. F1-Insider omschrijft het zelfs als de 'Verstappen-clausule', omdat het een publiek geheim is dat Max Verstappen hoog op het verlanglijstje van Mercedes-teambaas Toto Wolff staat.

Hoewel Hamilton publiekelijk veelvuldig aangegeven heeft concurrentie te koesteren, kan hij met deze clausule wel verhinderen dat hij samen met Verstappen in één team komt te rijden. Het toont volgens F1-Insider.com het respect dat de zevenvoudig wereldkampioen inmiddels voor de Nederlander heeft gekregen.