Foto's: Yuki Tsunoda test met auto uit 2019 op circuit van Misano

Yuki Tsunoda vervolgde de voorbereiding op zijn debuutseizoen in de Formule 1 deze week met een test op het circuit van Misano. De 20-jarige Japanner kroop voor deze sessie in een Scuderia Toro Rosso STR14 uit 2019, voor de gelegenheid gehuld in de kleuren van Scuderia Alpha Tauri. Het betrof zijn vierde Formule 1-test. De debutant legde gisteren in totaal 119 ronden af. Hieronder zijn de foto's van Tsunoda in actie op Misano te zien.