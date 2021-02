Yuki Tsunoda vervolgt zijn voorbereiding met test op Misano

Scuderia Alpha Tauri en Yuki Tsunoda vertoeven vandaag op het circuit van Misano. Daar testen ze met een Scuderia Toro Rosso STR14 uit 2019 - uiteraard wel in Alpha Tauri-kleuren. De test hoort bij het programma om Tsunoda optimaal voor te bereiden op zijn debuutseizoen in de Formule 1.

De 20-jarige Japanner is afgelopen winter door Red Bull overgeheveld van de Formule 2 naar een zitje in de koningsklasse van de autosport. Tsunoda eindigde vorig jaar op een derde plek in het kampioenschap in het voorportaal van de Formule 1 en is bij Alpha Tauri de opvolger van Daniil Kvyat.

Deze test op Misano betreft zijn vierde Formule 1-test. Vorige week reed hij ook al met de STR14, toen op het circuit van Imola. Op die baan maakte hij in augustus voor het eerst kennis met een Formule 1-auto, de wagen uit 2018. In de Young Drivers-test na het seizoen in Abu Dhabi kwam Tsunoda ook in actie voor Alpha Tauri.