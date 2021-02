Foto's: Met deze Ferrari's verschijnt Red Bull aan de start in de DTM

Red Bull heeft foto's gedeeld van de bolides waarmee het komend seizoen in de DTM actief zal zijn. Zoals reeds bekend gaat het om twee Ferrari 488 GT3 Evo's, de energiedrankenfabrikant bundelt voor dit project de krachten met drievoudig Le Mans-winnaar AF Corse.

De bolides zijn gespoten in de voor de Formule 1-fans bekende Red Bull-kleuren; de ene Ferrari in de kleuren van hoofdmacht Red Bull Racing en de andere Ferrari in de kleuren van opleidingsteam Scuderia Alpha Tauri. Coureurs Alexander Albon, Liam Lawson en Nick Cassidy zullen elkaar komend seizoen afwisselen en afhankelijk van verplichtingen elders de honneurs namens Red Bull in de DTM waarnemen.

Bekijk hier de Ferrari's waarmee Red Bull aan de start zal verschijnen in de DTM: