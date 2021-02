Eerste fire-up Haas F1 VF-21 waarschijnlijk pas bij wintertest

Haas F1 Team ligt goed op schema met de ontwikkeling van de auto voor het komende Formule 1-seizoen, de VF-21. De Amerikaanse renstal stuit bij de voorbereidingen op de nieuwe jaargang echter wel op een ander probleem. Door de geldende reisrestricties vanwege Covid-19 kunnen de engineers van motorleverancier Ferrari niet afreizen naar de fabriek van Haas F1 in Banbury, Engeland.

Daardoor is het niet mogelijk om al een zogenaamde fire-up, het voor het eerst opstarten van de motor in de nieuwe bolide, te verrichten. Auto Motor und Sport bericht dat Haas F1 daar waarschijnlijk mee moet wachten tot de enige wintertest aanbreekt, op 12 maart in Bahrein. Teambaas Günther Steiner geeft aan dat de VF-21 op koers ligt om halverwege februari af te zijn.

Haas F1 Team gebruikt geen van de ontwikkelingstokens die de teams tot hun beschikking hebben gekregen. De Amerikaanse renstal gaat aan de achterkant alleen voor een aangepaste versnellingsbak. Verder zal de nieuwe wagen er aan de buitenkant wel anders uit gaan zien. Steiner: "Dingen als de voorvleugel, side-pods en brake ducts zijn nieuw, die hebben we aan moeten passen aan de nieuwe vloer."

Door de komst van Nikita Mazepin als nieuwe coureur zal Haas F1 ook een nieuwe sponsor verwelkomen, namelijk het Russische bedrijf Uralkali.