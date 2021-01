Lengte van nieuw contract Hamilton nog een discussiepunt

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft op het Duitse RTL aangegeven dat een aankondiging over een nieuw contract voor Lewis Hamilton aanstaande is. De vorige verbintenis van de zevenvoudig wereldkampioen liep eind vorig jaar af en door tal van oorzaken is het er nog niet van gekomen om dat te verlengen. De nabije toekomst van Hamilton ligt echter gewoon bij Mercedes. "Spoedig is een rekbaar begrip, maar binnenkort zullen we meer bekendmaken", aldus Wolff.

Een akkoord is nabij, alleen de details moeten nog ingevuld worden. Zoals de lengte van het nieuwe contract. Mercedes zal de wens van Hamilton voor een driejarige verbintenis niet inwilligen. Wolff: "Nee, daar ga ik niet vanuit. Op de korte termijn zien we ontwikkelingen zoals een salarisplafond voor coureurs en ingrijpende reglementswijzigingen, dus als team moeten we onze ogen en opties open houden. De lengte van zijn nieuwe contract is dan ook nog een discussiepunt."

De Mercedes-teambaas richtte het woord tevens tot George Russell, de Williams-rijder die Hamilton afgelopen seizoen één keer verving en meedraaide in de top alsof het geen moeite kostte. "George zal in de toekomst absoluut een rol in onze line-up spelen. Hij moet ons vertrouwen en geduldig blijven. We focussen ons nu nog op Lewis en Valtteri Bottas, dat zijn onze huidige coureurs. We zullen zien wat de toekomst allemaal voor ons in petto heeft."