'Charles Leclerc vertoont gelijkenissen met Michael Schumacher'

Charles Leclerc bezit dezelfde winnaarsmentaliteit als de legendarische Michael Schumacher. Die vergelijking trekt Ferrari-teambaas Mattia Binotto in de Beyond The Grid-podcast. Leclerc ontpopt zich binnen de Scuderia steeds meer als een leider, gelijk aan hoe Michael Schumacher de Italiaanse renstal bij de hand nam halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw.

Binotto: "Beiden zijn zeer getalenteerde coureurs. Charles is zonder twijfel een groot talent. Hij is snel, hij is in staat in te halen en hij is fantastisch in het verdedigen van zijn positie. Hij bezit bovendien een winnaarsmentaliteit, alles is bij hem gericht op winnen. Meedoen is niet genoeg, hij is hier om te winnen. En als hij zijn helm opzet, dan is hij een echte racer en dan telt alleen maar winnen. Met tweede plaatsen neemt hij geen genoegen, dat deed Michael Schumacher ook nooit."

"Charles is veel jonger dan Michael toen hij bij Ferrari kwam", vervolgt de Italiaan. "Hij moet zich nog ontwikkelen tot leider. Het succes van Ferrari in de toekomst is in grote mate afhankelijk van hoe hij zich als leider gedraagt. Michael was al een leider toen hij zich bij Ferrari voegde, Charles moet dat nog leren. Maar hij ontwikkelt zich buitengewoon sterk. Charles is minder ervaren en heeft nog geen titels op zak zoals Michael had, maar hij neemt wel de boel op sleeptouw."

"Ik vergelijk graag en er zijn absoluut gelijkenissen. Niet alleen met Leclerc en Schumacher, maar ook het Ferrari van nu ten opzichte van het Ferrari van toen. Net als destijds investeren we momenteel veel in mensen en technologie om terug te keren aan de top. We hebben veel jonge engineers in dienst genomen en daarmee hebben we een solide fundering gelegd. Nu hebben ze een leider nodig om ze naar betere tijden te loodsen en Charles doet dat zoals Michael dat deed", aldus Binotto.