Romain Grosjean: "Ik blijf betrokken bij de F1 maar niet als coureur"

Romain Grosjean denkt dat zijn Formule 1-carrière voorbij is, aangezien hij weinig interesse heeft om terug te keren. De Fransman, die in 2009 voor het eerst in de Formule 1 verscheen, verliet de klasse in 2020 na vijf seizoenen bij het Haas-team.

Helaas was Grosjean niet in staat om het seizoen uit te rijden nadat een gruwelijke crash bij de Grand Prix van Bahrein hem een fikse handblessure opleverde die hem dwongen om de laatste twee races toe te kijken van achter de televisie.

Gelukkig voelt Grosjean zich niet op gespannen voet met de omstandigheden die hem voortijdig uit de Formule 1 dwongen. "Nee. Helemaal geen spijt, want de uiteindelijke beslissing om niet naar Abu Dhabi te gaan, was aan mij. Net voordat ik naar de dokter ging om te zien of ik kon racen, realiseerde ik me dat ik niet kon racen. Ik had mijn beslissing genomen, hij bevestigde alleen wat ik voelde. Als je eenmaal je eigen beslissing hebt genomen, verteer je die gemakkelijker."

Grosjean moet zijn plannen na de Formule 1 nog bevestigen, hoewel hij sterk verbonden is met een overstap naar de IndyCar Series met het team van Dale Coyne Racing.

Maar zou hij graag de kans krijgen om in de toekomst terug te keren naar de Formule 1? Grosjean zei hierover: "Vanuit het oogpunt van een coureur denk ik dat het voorbij is. Ik wil niet terugkomen om terug te komen. Het interesseert me niet. Als je naar de stoeltjes kijkt, zijn de goede stoelen allemaal bezet. Ik heb weinig interesse om terug te komen."

"Ik heb niettemin een kleine rol in de F1 Drivers Association (GPDA). Ik blijf deelnemen aan de bijeenkomsten. Het is iets dat me echt na aan het hart ligt."