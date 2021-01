Magnussen wint rechtszaak tegen zijn voormalig manager

Ex-Formule 1-coureur Kevin Magnussen kan nu naar eigen zeggen "verder" na het winnen van de rechtszaak tegen zijn voormalige manager. Dit bevestigde zijn vader net na de rechtszaak van zijn zoon tegen Dorte Riis Madsen.

In een rechtbank in Kopenhagen gaf de rechter Magnussen gelijk en dwong zijn ex-manager Dorte Riis Madsen tot het betalen van 90.000 dollar. De voormalig manager beweerde dat de 28-jarige haar 20 procent van zijn carrière-inkomsten verschuldigd was.

Magnussen, die momenteel test in de IndyCar bij het Chip Ganassi-sportautoteam in de VS en zijn manager gaven geen commentaar. De vader van de coureur zei tegen BT: "Ik ben blij voor hem. Nu kan hij verder en zich concentreren op datgene waarop hij zich moet concentreren. "De zaak raakte hem niet zozeer in zijn dagelijks leven, maar als er veel over iets gepraat wordt, is het moeilijk om er niet aan te denken. Dus ik ben blij dat hij zich nu kan concentreren op het creëren van een nieuw leven. Ik ben gewoon blij dat het voorbij is", zei Jan, ook een voormalig F1-coureur.