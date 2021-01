Esteban Ocon betreurt dat Abiteboul is vertrokken bij Alpine

Alpine-coureur Esteban Ocon vindt het jammer dat Cyril Abiteboul de organisatie heeft verlaten. Abiteboul was de voorbije jaren teambaas van het fabrieksteam van Renault. Het Franse merk gooide voor komend seizoen echter het roer om, met onder meer de naamswijziging naar Alpine F1 Team. In de nieuwe structuur was geen plek meer voor Abiteboul.

Zijn plek als teambaas wordt waarschijnlijk overgenomen door Marcin Budkowski, in de rug gesteund door de vanuit de MotoGP aangetrokken Davide Brivio. Ocon betreurt het dat Abiteboul weg is. "Het stemt me verdrietig dat Cyril is vertrokken. Mijn band met hem was zeer hecht. Hij was lang bij het project van Renault betrokken en we behaalden vorig jaar goede resultaten, waaronder podiumplekken. Ik wens hem het beste voor de toekomst en waardeer alles wat hij voor mij gedaan heeft."

Ocon heeft echter het volste vertrouwen in de nieuwe teamleiding. "Ik heb Alpine-directeur Laurent Rossi een paar keer telefonisch en via een online verbinding gesproken. Ze zijn enorme autosportfans en zeer gemotiveerd. Davide heeft grote successen gevierd in de MotoGP en is hongerig om het team verder te ontwikkelen om zo een volgende stap voorwaarts te zetten. Dat geeft me een geweldig gevoel. Ik denk dat we in goede handen zijn."