F1 Commissie stemt maandag over 'engine freeze' vanaf 2022

Maandag 25 januari is een belangrijke datum voor het team van Red Bull Racing. Dan wordt namelijk duidelijk hoe de toekomst er voor de Oostenrijkse renstal uit gaat zien. De Formule 1 Commissie stemt dan over de invoering van een engine freeze vanaf 2022, een bevriezing van de ontwikkeling van de motoren. En dat is bepalend voor de toekomst van Red Bull Racing.

De werkgever van Max Verstappen en Sergio Perez kan komend seizoen nog rekenen op de steun van Honda, maar de Japanse autofabrikant trekt zich na dit jaar terug uit de Formule 1. Red Bull Racing wil ook na 2021 met de Honda-motoren blijven rijden, maar ontbeert de middelen en kennis om de aandrijflijn zelf verder te ontwikkelen.

De Oostenrijkse renstal zet daarom in op een bevriezing van de ontwikkeling van de motoren, maar heeft daar wel de steun van de overige motorleveranciers voor nodig. Racefans.net bericht dat de Formule 1 Commissie aanstaande maandag elektronisch zal stemmen over deze kwestie. Dan zal duidelijk worden of de route die Red Bull Racing wil bewandelen ook begaanbaar is.

In de Formule 1 Commissie hebben de tien Formule 1-teams allemaal een stem, plus de vier in de koningsklasse van de autosport actieve autofabrikanten. Daarnaast heeft Formule 1-eigenaar Liberty Media tien stemmen en ook de internationale autosportbond FIA mag tien stemmen uitbrengen. Red Bull Racing heeft minstens een meerderheid van de in totaal 34 stemmen nodig.