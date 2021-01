Sainz en Leclerc volgende week in actie met Ferrari uit 2018

Het team van Ferrari laat haar beide coureurs volgende week op Fiorano testen met een oude auto, bericht Racefans.net. Dus niet alleen nieuwkomer Carlos Sainz zal in actie komen, maar ook zijn teamgenoot Charles Leclerc. Beiden zullen een testdag voor hun rekening nemen.

Het is begrijpelijk dat Ferrari de van McLaren overgekomen Sainz aan het rijden voor de Scuderia wil laten proeven. De Italiaanse renstal had al geprobeerd om de Spanjaard in aanmerking te laten komen voor de young drivers-test na afloop van het seizoen in Abu Dhabi, maar dat was tevergeefs.

Waarom ook Leclerc op mag draven is vooralsnog een raadsel. Het meest voor de hand liggende argument is ritme op laten doen, maar misschien ook om te kijken hoe de jonge Monegask er na zijn coronabesmetting fysiek gezien voor staat.

Ferrari maakt bij de test gebruik van de SF71H, de auto uit 2018. Formule 1-teams mogen voor privé-tests een beroep doen op wagens van twee jaar of ouder, dus de Scuderia had ook voor de bolide van 2019 kunnen kiezen. De SF71H was echter gemakkelijker voorhanden, aangezien de wagen ook vorig jaar dienst heeft gedaan als testauto.